صدمة .. فيديو مسرب لهيرموسو قد يقلب قضية "القبلة" لصالح روبياليس

الأمور مازالت مشتعلة في قضية روبياليس وهيرموسو.

ظهرت جيني هيرموسو، نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا، سعيدة في أحد الفيديوهات التي تم تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت قبلة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لهيرموسو أثناء تسليم ميداليات فوز منتخب لاروخا بكأس العالم للسيدات 2023 ضجة عالمية.

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وانتشر فيديو لهيرموسو ولاعبات المنتخب الإسباني في حافلة الفريق بعد التتويج بلقب كأس العالم للسيدات، وتبدو وكأنها سعيدة وغير منزعجة من تصرف رئيس الاتحاد الإسباني.

روبياليس كان قد أكد في تصريحاته سابقًا أن القبلة كانت متبادلة وعفوية وتوافقية، رافضًا الاستقالة من منصبه بعد تلك الأزمة، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقافه مؤقتًا.

بينما ردت هيرموسو على ذلك التصريح بأنها لم توافق بأي شكل من الأشكال على هذه القبلة، ولن تسمح باختراع كلمات لم تقولها.