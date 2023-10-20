صدمة .. الأهلي يخسر نجمه لفترة طويلة!

صدمة جديدة تضرب النادي الأهلي

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، صدمة كبرى؛ بتأكد خسارة أحد نجومه، لفترة طويلة.

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الأهلي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال "المتصدر".

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، خضوع النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، لعملة جراحية في الغضروف الهلالي للركبة اليمنى.

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وأشار الراقي، إلى أن العملية التي خضع لها ديميرال، في أحد مستشفيات النمسا، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، تكللت بالنجاح.

ولم يذكر الأهلي، الذي يتولى الألماني الشاب ماتياس يايسله، قيادة فريقه الأول لكرة القدم، المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن الساحرة المستديرة؛ إلا أنه أكد على أن المدافع التركي، يحتاج إلى عدة أسابيع من العلاج.

ومن ناحيته.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، عن المدة التي يحتاجها ديميرال، قبل العودة إلى الملاعب من جديد.

وأوضح الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن ميريح ديميرال، يحتاج إلى فترة من 6 إلى 8 أسابيع، من أجل العودة إلى الملاعب، مرة أخرى.

وشدد أخصائي العلاج الطبيعي، على أن مدافع النادي الأهلي، كان يعاني من انتفاخ في الركبة، من فترة إلى أخرى؛ لذلك اضطر إلى الخضوع لعملية تنظيف الغضروف، لعلاج هذا الضرر.

جدير بالذكر أن ديميرال البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف العام الحالي، قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي، مقابل 20 مليون يورو تقريبًا.

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