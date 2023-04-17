صدمة .. نجم الهلال يغيب عن ديربي النصر ونهائي آسيا رسميًا

في وقت يحتاج به الهلال لجهد كل لاعب به خلال الفترة الحالية، لا تزال العيادة الطبية به تستقبل أعضاءً جدد.
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الزعيم يستعد لمواجهة النصر اليوم الثلاثاء، في ديربي الرياض، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن.
لكنه صدم جماهيره بإعلان غياب حارسه محمد العويس عن اللقاء، إذ أظهرت الفحوصات تعرضه لإصابة في أربطة الكتف.
وأوضح الجهاز الطبي للهلال أن العويس سيغيب عن الملاعب لمدة تصل لثلاثة أسابيع، ليتأكد غيابه عن كلاسيكو الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني.
وبذلك يفقد الهلال في ديربي النصر جهود علي البليهي، عبد الإله المالكي، حمد اليامي، متعب المفرج، بجانب العويس.
جدير بالذكر أن الهلال يدخل ديربي الرياض محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، فيما يحل العالمي ثانيًا بـ53 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط.
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