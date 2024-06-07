مواجهة مع نجم الفريق .. توابع عنيفة بعد ظهور قائمة إنجلترا النهائية لليورو

جريليش هو الحالة الأبرز

حالة من الصدمة يعيشها المنتخب الإنجليزي قبل أسبوع على انطلاق يورو 2024، وذلك بعد ظهور القائمة النهائية للبطولة التي أعلنها المدرب جاريث ساوثجيت.

المدير الفني للأسود قرر استبعاد كل من جاك جريليش جناح مانشستر سيتي، هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، جيمس ماديسون صانع ألعاب توتنهام، وثنائي ليفربول جاريل كوانساه وكورتيس جونز، جيمس ترافورد حارس بيرنلي وجاراد برانثوايت مدافع إيفرتون.

صحيفة "تيلجراف" سلطت الضوء على حالة جريليش تحديدًا، حيث أكد ساوثجيت أن صاحب الـ28 سنة لن يسافر إلى ألمانيا للظهور في اليورو، بسبب الموسم المُحبط الذي عاشه مع مانشستر سيتي.

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وأشارت إلى أن أحد اللاعبين تحدث إلى ساوثجيت في أعقاب هذا القرار، لمحاولة فهم ما حدث للمساعدة في شرح الموقف لزملائه للفريق، وسط حالة تضامن واضحة مع اللاعب وصدمة هائلة من عدم الاستعانة به.

وقالت الصحيفة إن جريليش ظهر عليه الانزعاج والذهول من قرار ساوثجيت، لأنه قطع إجازته بعد موسم شاق مع مانشستر سيتي للانضمام مبكرًا إلى معسكر إنجلترا، لإدراكه أن مكانه كان في خطر منذ البداية.

وكان يأمل جريليش أن تساهم هذه الخطوة، مع تألقه في ظهوره كبديل في المباراة الودية أمام البوسنة يوم الإثنين الماضي، في إقناع ساوثجيت بضمه للقائمة المكونة من 26 لاعبًا، ولكن محاولاته لم تفلح.

يذكر أن الجناح الإنجليزي شارك في 36 مباراة مع سيتي خلال الموسم المنصرم، ونجح في تسجيل 3 أهداف فقط وصنع مثلهم بكل البطولات.