صدمة مفاجئة .. إصابة نجم الأهلي بـ"قطع" في الرباط الصليبي

صدمة مفاجئة للشارع الرياضي السعودي عن نجم النادي الأهلي

SHAHID

كم من موهبة فقدتها الملاعب بسبب الإصابات؛ هذه اللعنة التي عطلت مسيرة العديد من النجوم السعوديين، الذين كان يتوقع لهم مشوار أكثر إبهارًا مع عالم الساحرة المستديرة.

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على رأس هؤلاء النجوم؛ موسيقار خط الوسط عبد الله عطيف، الذي تعرض إلى إصابتين بـ"قطع في الرباط الصليبي"، خلال مسيرته الكروية.

والآن.. بات من المحتمل أن يكون عطيف، قد تعرض لـ"القطع الثالث" في الرباط الصليبي؛ وذلك بناءً على الفحوصات الأولية التي خضع لها، على موضع إصابته في الركبة.

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ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، كشفت هذه الفحوصات، التي أجريت للاعب اليوم الأربعاء، عن تعرضه لقطع جديد في الرباط الصليبي للركبة.

وأعلنت الصحيفة في خبرها العاجل، خضوع عبد الله عطيف، لفحوصات أخرى، يوم غدٍ الخميس؛ للتأكد بشكل نهائي من طبيعة إصابته.

جدير بالذكر أن عطيف البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صيف العام الحالي؛ بعد أكثر من 10 سنوات مع الهلال.

SHAHID