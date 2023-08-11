صدمة .. مانشستر يونايتد فرط في فرصة ضم كايسيدو مقابل أقل من 10 مليون يورو!

كوارث سياسة تعاقدات مانشستر يونايتد

أصبح مويسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون مطلوب بشدة هذا الصيف، مع مراقبة تشيلسي وأرسنال لوضعه مع ناديه، لكن يبدو أن ليفربول على وشك التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، بعد قبول عرضهم الضخم والذي بلغت قيمته 110 مليون جنيه إسترليني.

لاعب الوسط قدم موسم كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث شارك خلال معظم مباريات الدوري مما عزز من سمعته الرائعة.

من المتوقع أن يحصل ليفربول على خدماته قبل بداية الموسم الجديد، ولكنه كان يمكن أن يكون لاعبًا في مانشستر يونايتد منذ بضع سنوات، حيث كان بإمكان الشياطين الحمر التعاقد مع كايسيدو مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يزعم ذلك تقرير صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن مانشستر يونايتد كان بإمكانه التعاقد مع كايسيدو مقابل مبلغ يتراوح بين 4.5 مليون جنيه إسترليني عندما أبدى النادي اهتمامه به في عام 2020.

خلال تلك الفترة، كان يلعب كايسيدو في الإكوادور مع إنديبندينتي ديل فالي، ولكن انسحب مانشستر يونايتد من الصفقة، مما فتح الباب لبرايتون للتعاقد معه.

مانشستر يونايتد انسحب من الصفقة بسبب مخاوف من الرسوم العالية لوكيل اللاعب، لكن أداء اللاعب أن أثبت أن قرار عدم ضمه كان كارثة، حيث سينضم اللاعب الآن إلى ليفربول بمبلغ 110 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.