صدمة للهلال .. قانوني: لا يمكن العفو أو تعليق عقوبة المنع من التعاقدات نهائيًا

الزعيم مضطر لاستكمال الموسم بمجموعة اللاعبين الحاليين

Shahid

أكد الخبير القانوني سعود الرمان أنه من غير الممكن ما يحاول البعض السعي له، بشأن رفع عقوبة منع نادي الهلال السعودي من التعاقدات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

الزعيم ممنوع من القيد في الصيف الماضي والشتاء الجاري، على خلفية قضية لاعبه محمد كنو، الذي وقع للنصر بعد دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي، ثم عاد ومدد عقده مع الأزرق بعدها بأيام.

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ويحاول البعض المطالبة برفع العقوبة عن الزعيم، بداعي أنه مقبل على تمثيل الوطن في كأس العالم للأندية المغرب 2022، ويحتاج لتدعيم صفوفه.

لكن الرمان أوضح أنه حتى العفو الرياضي لا يمكن أن ينقذ الهلال من العقوبة، مشيرًا إلى أن غرفة فض المنازعات استندت في العقوبة على المادة 43\5، والتي تنص على أن يكون المنع لفترتين كاملتين متتاليتين، لذلك لا يمكن الاجتهاد مع نص اللوائح.

وأكد الرمان أن العقوبة على الهلال رياضية وليست انضباطية، موضحًا أن العقوبة الانضباطية يمكن أن يكون لها مخرج، لكن الرياضية، لا يمكن للجنة الأولمبية أو اتحاد القدم إصدار عفو بشأنها أو تعليقها للفترة التالية.

Shahid