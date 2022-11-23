كأس العالم
صدمة للمغرب.. إصابة نصير مزراوي ومغادرته مباراة كرواتيا
أحمد جمال
1:32 م غرينتش+2 23/11/2022
تعرض الدولي المغربي نصير مزراوي نجم أسود الأطلس لإصابة اضطرته إلى مغادرة ملعب البيت في افتتاح مباريات المغرب بكأس العالم قطر 2022 أمام كرواتيا.
نصير مزراوي يغادر أرض الملعب بسبب الإصابة💔 pic.twitter.com/IYFtlU2szb— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 23, 2022
واضطر المدرب وليد الركراكي إلى استبدال ظهير بايرن ميونخ بالمدافع يحيى عطية الله على أمل استيعاب ذلك الغياب المؤثر للغاية عن تشكيلة أسود الأطلس.
وتقع المغرب في المجموعة السادسة بكأس العالم قطر 2022 مع كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا، وتسعى لكسب حظوظها كاملة خصوصًا بعد الأداء العربي القوي في البطولة من كل من السعودية وتونس.
فقد فازت السعودية على الأرجنتين 2-1 في كبرى مفاجآت البطولة، وأجبرت تونس منتخب الدنمارك على التعادل السلبي.