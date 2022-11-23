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صدمة للمغرب.. إصابة نصير مزراوي ومغادرته مباراة كرواتيا

أحمد جمال
1:32 م غرينتش+2 23‏/11‏/2022
NOUSSAIR MAZRAOUI MOROCCO WORLD CUP 23112022
الدولي المغربي نصير مزراوي تسبب في مفاجأة للمدرب وليد الركراكي

تعرض الدولي المغربي نصير مزراوي نجم أسود الأطلس لإصابة اضطرته إلى مغادرة ملعب البيت في افتتاح مباريات المغرب بكأس العالم قطر 2022 أمام كرواتيا.

واضطر المدرب وليد الركراكي إلى استبدال ظهير بايرن ميونخ بالمدافع يحيى عطية الله على أمل استيعاب ذلك الغياب المؤثر للغاية عن تشكيلة أسود الأطلس.

وتقع المغرب في المجموعة السادسة بكأس العالم قطر 2022 مع كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا، وتسعى لكسب حظوظها كاملة خصوصًا بعد الأداء العربي القوي في البطولة من كل من السعودية وتونس.

فقد فازت السعودية على الأرجنتين 2-1 في كبرى مفاجآت البطولة، وأجبرت تونس منتخب الدنمارك على التعادل السلبي.

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