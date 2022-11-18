صدمة للاتحاد .. لجنة التحكيم الرياضي تؤيد عقوبات حمد الله بقضية التسجيلات!

عقوبات مالية ورياضية على كل المتورطين

قام مركز التحكيم الرياضي السعودي، بتوجيه صدمة إلى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ونادي الاتحاد، بتثبيت العقوبات الموقعة عليهما بخصوص انتقاله للفريق.

لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، سبق أن حكمت بإيقاف المهاجم المغربي لمدة 4 أشهر في 2 أغسطس الماضي، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، بسبب الشكوى المقدمة من ناديه السابق النصر في قضية "التسجيلات".

وقالت صحيفة "الرياضية" إن لجنة التحكيم أيدت إيقاف حمد الله وتغريمه، بالإضافة للعقوبة الموقعة على الاتحاد بمنعه من التسجيل لفترة واحدة، وتثبيت العقوبات الرياضية والمالية الصادرة ضد حامد البلوي المدير التنفيذي ومشعل السيد مدير الفريق.

وجاءت عقوبة البلوي بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، بالإضافة إلى إيقاف مشعل السعيد لمدة 3 أشهر، وحرمان النادي من التسجيل وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

جدير بالذكر أن الاتحاد قد أعلن في سبتمبر الماضي عن تعليق عقوبة إيقاف حمد الله، بعد تلقيه موافقة على هذا الأمر من مركز التحكيم الرياضي.