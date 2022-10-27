رفض التجديد للاتحاد .. حمد الله يقترب من الرحيل

اللاعب المغربي قد ينتقل إلى الدوري القطري

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، من الانتقال إلى الريان القطري خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد حمد الله مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، حيث يدخل الفترة الحرة خلال شهر يناير المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لناديه.

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وأشارت صحيفة "العرب" القطرية إلى أن حمد الله اقترب من الانضمام إلى صفوف نادي الريان فريقه السابق، على الرغم من أن هناك مفاوضات من الاتحاد لتجديد عقده.

وأكدت الصحيفة على أن حمد الله يرفض تجديد عقده مع نادي الاتحاد، ويفضّل العودة إلى صفوف الريان بعد الدخول في الفترة الحرة.

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ويرغب الريان في التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله، من أجل حل الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق خلال الوقت الحالي.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، قد أشارت منذ أيام إلى أن الاتحاد يسعى لتمديد عقد عبد الرزاق حمد الله، وهناك تحركات بالفعل لإقناع اللاعب بالتوقيع مع العميد. "اقرأ التفاصيل"

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