صدمة لكلوب؟ الدوري الإنجليزي يعفو عن مرتكبي كارثة ليفربول وتوتنهام!

رغم الاعتراف الرسمي بالخطأ

قررت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عودة دارين إنجلاند ودانيال كوك إلى مهامهما التحكيمية من جديد رغم فوضى مباراة ليفربول وتوتنهام.

إنجلاند كان هو الحكم الرئيسي لغرفة تقنية الفيديو خلال المواجهة التي خسرها ليفربول 2/1 وشهدت إلغاء هدف لويس دياز جناح الريدز بداعي التسلل عن طريق الخطأ.

ورغم الاعتراف الرسمي بخطأ الثنائي وتقديم الاعتذار لليفربول، إلا أنهما سيعودان من جديد بشكل طبيعي وفقًا لما أكدته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

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ومن المقرر أن يكون إنجلاند هو الحكم الرابع لمواجهة برينتفورد مع بيرنلي بالجولة القادمة من البريميرليج، بينما سيكون كوك هو الحكم المساعد في مباراة شيفيلد يونايتد مع مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن يورجن كلوب مدرب ليفربول سبق أن طالب بإعادة المباراة مع توتنهام، ولكن هذا الطلب لم يؤخذ بأي جدية من الجهات المسؤولة.