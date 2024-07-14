صدمة لريال مدريد في الانتقالات.. عملاق إنجليزي يتدخل لحسم صفقة ليني يورو

عملاق إنجليزي ينافس ريال مدريد...

يواصل ريال مدريد، محاولاته لتدعيم دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبالفعل ارتبط بالتعاقد مع ليني يورو، مدافع ليل، قبل أن يدخل مانشستر يونايتد في الصفقة وينافس الميرينجي.

وتستهدف إدارة ريال مدريد، التعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض رحيل ناتشو، واحتياج ديفيد ألابا، لفترة كي يتعافى من إصابته في الركبة، ووجدت ضالتها في ليني يورو، صاحب الـ 18 عامًا.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن مانشستر يونايتد، دخل بقوة في الصفقة، وتأمل إدارة الشياطين الحمر أن يوافق يورو، على الانضمام للدوري الإنجليزي.

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ووفقًا للتقارير فإن الشياطين الحمر مستعد لدفع نحو 50 مليون يورو، مقابل التوقيع مع المدافع الفرنسي الشاب، ومنحه عقدًا حتى صيف 2029، مع خيار تمديد لمدة موسم إضافي.

ولم يحسم ليني يورو، حتى الآن موقفه من الانضمام إلى أي من الفريقين، ولكن كانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن فريقه سيوافق على العرض المالي الأعلى، للتخلي عن لاعبه الشاب.