صدمة كبرى لجوارديولا .. أمر نادر الحدوث يهدد مشوار مانشستر سيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي

ضربة موجعة لكتيبة جوارديولا مع بقاء عشر جولات على نهاية الموسم

صدمة قوية تلقاها الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تعادله بالأمس أمام ليفربول، في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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الريدز كانوا قد خطفوا التعادل أمام كتيبة المدرب الإسباني، على استاد الأنفليد، بعدما أحرز جون ستونز هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، وأدرك أليكسيس ماك أليستير التعادل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الجزائية التي تحصل عليها ليفربول، تعرض حارس السيتي البرازيلي إيدرسون مورايس للإصابة بعد تدخله على داروين نونيز، ورغم أنه حاول استكمال المباراة إلا أنه لم يتمكن وخرج في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، وشارك ستيفان أورتيجا بدلًا منه.

ووفقًا لـ"Manchester Evening News" فإنه يبدو أن غياب الحارس البرازيلي سيتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع تقريبًا، ما يعني غيابه عن مباريات مهمة في البريميرليج، على رأسها قمة الجولة الـ30 أمام آرسنال؛ متصدر الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن السيتي.

كذلك - إن صدقت تلك المزاعم - سيغيب أمام أستون فيلا وكريستال بالاس ضمن الجولتين الـ31 والـ32 من الدوري الإنجليزي، بل وقد تصل صدمة غياب لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته في التاسع أو العاشر من أبريل المقبل.

إيدرسون أحد أهم لاعبي كتيبة جوارديولا، لكن رغم ذلك فإن بديله أورتيجا قدم مباراة رائعة أمام ليفربول بالأمس بعد نزوله، وهو ما قد يخفف من وطأة صدمة إصابة الأول.

يذكر أن الحارس البرازيلي طوال سبعة مواسم مع مانشستر سيتي لم يغب إلا عن 12 مباراة فقط، في ظل ندرة تعرضه للإصابات، لكنها أتت هذه المرة في توقيت غير مناسب.