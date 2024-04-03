تعلم الدرس من صدمة قديمة .. كلوب يفسر موقفه المفاجئ بشأن آرسنال ومانشستر سيتي!

"معدل ضربات قلبي لا يرتفع عندما يلعبون"

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عدم اهتمامه بمشاهدة مباريات آرسنال ومانشستر سيتي، منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 67 نقطة، مستفيدًا من تعثر مانشستر سيتي وآرسنال بتعادلهما سلبيًا في الجولة الماضية، ليتفوق الريدز في القمة بفارق نقطتين عن الجانرز و3 عن السيتي.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسئل المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول المرتقبة أمام شيفيلد يونايتد، غدًا الخميس، حول مباريات منافسيه، ليرد: "لم أكن أعلم حتى أن آرسنال ومانشستر سيتي سيلعبان الليلة. هذا ليس موضوعي حقًا".

وأضاف: "كنت دائمًا أتوقع منهما أن يحققا الفوز، لكن هذا غير ممكن عندما يلتقيان في مواجهة مباشرة بالطبع لن يفوز كليهما".

وتابع كلوب: "أتوقع من السيتي وآرسنال الفوز دائمًا، وأركز فقط على مباريات فريقي، فنحن بحاجة لتحقيق الفوز في جميع مبارياتنا المتبقية وجمع أكبر عدد من النقاط لحسم اللقب. أنا بصراحة لست مهتمًا بغيري".

وواصل كلوب متحدثًا للصحفيين: "منذ عدة سنوات أخبرتكم بقصتي مع هذا الأمر، عندما شاهدت مباراة لليستر سيتي تمنيت خسارتهم، لم يحدث ذلك. كانت هذه آخر مرة أشاهد فيها مباراة لفريق غير ليفربول. أنت تتعلم من الماضي، عندما يلعبون فإن معدل ضربات قلبي لا يرتفع".

وختم: "التفكير في مانشستر يونايتد؟ بالطبع لا لدينا منافس قوي ونحترمه الآن (شيفيلد يونايتد)، إذا كانت أفكر في شيء غير ذلك، فمن حق الناس أن تقول إنني ظللت في منصبي لفترة أطول مما ينبغي، لأن هذا لا يمت للمنطق بصلة. لا يمكنك الفوز في مباريات كرة القدم إذا لم تحترم المنافس".