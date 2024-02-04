ضربة كبرى للميرنجي!

أعلن ريال مدريد غياب نجم الفريق فينيسيوس جونيور، عن مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي بسبب الإصابة.

وقال ريال مدريد في بيان عبر حسابه بمنصة إكس: "فينيسيوس جونيور مصاب وسيغيب عن الليلة، إبراهيم دياز سيحل محله".

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ويضم تشكيل ريال مدريد كل من: "لونين - ميندي - ناتشو - داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز - كامافينجا - توني كروس - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي -إبراهيم دياز - رودريجو جويس.

وجاء تشكيل أتلتيكو كالآتي: "يان أوبلاك - سافيتش - فيتسل - هيرموسو - يورينتي - دي بول - كوكي - ساؤول - ريكيلمي - موراتا - جريزمان".

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز في عقر داره، من أجل إنهاء لعنة أتلتيكو، الذي هزمه مرتين هذا الموسم، وكذلك للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني.

ويحتل الميرنجي صدارة ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن جيرونا (خاض مباراة أكثر)، بينما يأتي الأتلتي في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.