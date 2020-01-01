صدمة .. رونالدو لن يلعب أمام برشلونة

فيروس كورونا يحرم اللاعب من المشاركة

تلقى نادي يوفنتوس الإيطالي، صدمة كبيرة مساء اليوم، الثلاثاء، بعدما تأكد غياب مهاجمه كريستيانو رونالدو عن مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، سبق أن أعلن عن إصابة رونالدو بالفيروس، خلال تواجده مع منتخب بلاده للمشاركة في فترة التوقف الدولي.

مرض رونالدو تسبب في غيابه عن مباريات يوفنتوس ضد كل من كروتوني، دينامو كييف وفيرونا، وكان يطمح المدرب أندريا بيرلو في تعافيه قبل اللعب ضد برشلونة، غداً الأربعاء على ملعب كامب نو.

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رونالدو قام بإجراء المسحة الطبية اللازمة لتحديد موقفه، ليتبين استمرار إصابته بالفيروس، حيث لم تتحول عينته من إيجابية إلى سلبية حتى الآن وفقاً لما أكدته شبكة "سكاي" الإيطالية.

وهو ما يمثل ضربة كبيرة جداً ليوفنتوس والنجم البرتغالي، الذي كان يطمح في اللعب أمام برشلونة مرة أخرى، والحصول على الفرصة لمواجهة منافسه اللدود ليونيل ميسي.

ويزداد بذلك غموض موقف رونالدو من الإصابة بالفيروس، حيث قام بإجراء مسحة طبية الأسبوع الماضي، وظهرت العينة وقتها إيجابية أيضاً.

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يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني بالمجموعة السابعة لدوري الأبطال، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط من مباراة وحيدة.