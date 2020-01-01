نبأ سار لريال مدريد.. هازارد وميليتاو يتعافيان من كورونا

أخيرًا..

سيتواجد الثنائي إيدين هازارد وإيدير ميليتاو في تدريب ريال مدريد اليوم الخميس، وذلك بعد تأكد شفائهما من فيروس كورونا.

ميليتاو أصيب مبكرًا بكورونا وتبعه هازارد بعدما خاض مباراة مميزة أمام هويسكا، ما أصاب جماهير الملكي بإحباط شديد.

لكن أخيرًا، أتت مسحة هازارد سلبية وكذلك ميليتاو بعد غيابهما الأسابيع الماضية وكذلك في التوقف الدولي الأخير.

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على هذا الأساس، يصبح من المحتمل أن يتواجد الثنائي في مباراة فياريال المقرر لها يوم السبت لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا.

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عودة ميليتاو إلى الملاعب من شأنها أن تمنح مدربه زين الدين زيدان حلولًا إضافية، فيمكن للبرازيلي اللعب في الجبهة اليمنى التي يغيب عنها كارفخال وأودريوزولا وناتشو للإصابة.

أما هازارد، فبالطبع إذا ما واصل أدائه بنفس نسق مباراة هويسكا، فسيكون من أهم سبل تحسين نتائج ريال مدريد والأداء الهجومي المتراجع للغاية في الأسابيع الأخيرة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد هُزم في آخر مباراة بالدوري أمام فالنسيا بأربعة أهداف لهدف على ملعب ميستايا، ليتجمد رصيده عند النقطة السادسة عشر في المركز الرابع.