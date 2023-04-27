الأحلام تبخرت؟ تصريح صادم من ماتيو أليماني بشأن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة!

المدير الرياضي في برشلونة يوجه صدمة لجماهير "البلوجرانا" بشأن ليونيل ميسي..

فجر ماتيو أليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن "البلوجرانا" لم يتواصل على الإطلاق مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان لإعادته من جديد إلى النادي الكتالوني.

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2023، وبالتالي فاللاعب حر في التفاوض مع أي نادٍ يرغب فيه، لتتزايد التكهنات حول احتمالية عودته من جديد إلى برشلونة.

وتواجد ميسي في مدينة برشلونة خلال الأسبوع الماضي، حيث شوهد وهو يأخذ عددًا هائلًا من الحقائب من باريس إلى منزله في العاصمة الكتالونية، كما تناول العشاء مع قائدي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

أليماني، وقبل هزيمة برشلونة أمام رايو فاييكانو في الجولة 31 من الدوري الإسباني، رد على سؤال حول المفاوضات مع ميسي.

وقال أليماني في تصريحات لقناة "+Movistar" الإسبانية: "ميسي يحب القدوم حقًا وكان في برشلونة لعدة أيام كما هو معتاد، لكن من جانبنا لم يكن هناك أي اتصال به".

ورغم رغبة باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بخدمات ميسي في الفترة المقبل، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تسفر عن أي نوع من التقدم.

وعلى الجانب الآخر، فإن ميسي لم يتحدث علنًا عن خططه في الصيف المقبل، لكن مع وضع مفاوضاته مع باريس سان جيرمان، هناك تفاؤل من جانب برشلونة بشأن عودة بطل العالم 2022 من جديد إلى "كامب نو".