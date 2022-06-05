صدمة جديدة .. مركز التحكيم يرفض طلب الهلال بشأن كنو!

يبدو أن كنو سيظل موقوفًا

مازالت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تحاول في كل الاتجاهات، من أجل حل أزمة محمد كنو لاعب وسط الفريق، والذي ورط نفسه بالتوقيع على عقد مع نادي النصر في الفترة الحرة، ثم قيامه بتجديد عقده مع الزعيم.

إيقاف كنو والهلال يحاول رفع الإيقاف

أصدرت غرفة فض المنازعات قرارها بشأن قضية محمد كنو لاعب الهلال، وذلك بإيقافه لمدة 4 أشهر، بعد ثبوت توقيعه لعقد مع نادي النصر، ثم تجديد عقده مع فريقه الهلال.

كما ألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو ونادي الهلال، بدفع مبلغ تعويض مالي قيمته 27 مليون ريال سعودي، قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم مع العالمي، وأيضًا قيمة مقدم العقد الذي حصل عليه.

ولكن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أصدر بيانًا رسميًا، يعبر عن غضبه من قرارات الغرفة، ووصفها بالقرارات المجحفة، ليتم تقديم استئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، بالإضافة إلى طلب برفع الإيقاف عن محمد كنو.

مركز التحكيم يصدم الهلال مجددًا بشأن كنو

وبعد رفض مركز التحكيم الرياضي النظر في طلب الهلال الأول في شهر مايو الماضي، برفع الإيقاف عن محمد كنو للتدابير الوقتية، عاد وصدمه من جديد بشأن تلك القضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن مركز التحكيم الرياضي يرفض الطعن المقدم من نادي الهلال، بشأن نظر المحكم الدكتور محمد عبد الرؤوف في قضية محمد كنو.

جاء قرار مركز التحكيم، بحجة عدم قيام الطعن على أساس قانوني صحيح، ليوجه صدمة جديدة للهلال بشأن إيقاف محمد كنو.

اقرأ أيضًا ..

شقيق كنو: هل قطعت أصبع شقيقي لكي أبصم على عقد النصر؟

"كفاك مكابرة يا الهلال، لست أفضل من تشيلسي وأتلتيكو مدريد"

قرار صادم .. مركز التحكيم يرد على طلب الهلال بشأن كنو