صدمة جديدة تكمل مصائب نجم ريال مدريد في "موسم الأحزان"

سيطرة إنجليزية على معسكر الشياطين في أوروبا

وجه دومنيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، صفعة على وجه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، باستبعاده من قائمة منتخب "الشياطين" في نهائيات أمم أوروبا 2024.

ويعود قرار مدرب بلجيكا، إلى فترة الغياب الطويل التي أبعدت كورتوا عن عرين الملكي خلال الموسم المنصرم، حيث لم يشارك سوى في 4 مباريات، بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة وتمزق آخر في الغضروف المفصلي.

وأعلن تيديسكو قائمة منتخب بلجيكا، اليوم الثلاثاء، حيث ضمت 3 حراس وهم كوين كاستيلز حارس فولفسبورج، توماس كامينسكي (لوتون تاون) وماتز سيلز (نوتنجهام فورست).

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وكان تيديسكو قد صرح لصحيفة "كيكر" الألمانية في أبريل الماضي، بأنه لن يستعين بحارس ريال مدريد في بطولة اليورو، وصدق في حديثه.

في نفس السياق، سيطر لاعبو الدوري الإنجليزي على قائمة منتخب بلجيكا، حيث ضمت كلًا من ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وجيريمي دوكو، ولاعب آرسنال لياندرو تروسارد، ولاعب وسط أستون فيلا يوري تيليمانس، ومدافع ليستر سيتي ووت فايس، ولاعب فولهام تيموثي كاستاني.

ويستهل منتخب بلجيكا مشواره في يورو 2024 بمواجهة سلوفاكيا يوم 17 يونيو المقبل، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا منتخبات أوكرانيا ورومانيا.