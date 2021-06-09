صدمة.. ثورة اللاعبين سبب عدم وصول كونتي لريال مدريد!

من غير المتوقع..

دخل لاعبو ريال مدريد في حالة من الثورة ضد إدارة فلورنتينو بيريز لحث الرئيس على عدم التعاقد مع أنطونيو كونتي خلفًا لزين الدين زيدان.

وتصادفت استقالة زيدان من تدريب الريال مع رحيل كونتي عن تدريب إنتر لخلافات مع الإدارة الصينية، ليرتبط على الفور بالتوجه إلى سانتياجو برنابيو.

الصحفي "دانكان كاسلز" من صحيفة تايمز قال في تقرير مساء الأربعاء أن لاعبي ريال مدريد رفضوا فكرة التعاقد مع كونتي شكلًا وموضوعًا، واتخذوا خطوات لإيقاف أي احتمالية لوصول الإيطالي إلى العاصمة الإسبانية.

تلك الخطوات تمثلت في مكالمة من 10 لاعبين (لم يتم ذكر اسمهم) مباشرةً مع الرئيس بيريز، أبلغوه خلال المكالمات بأنهم سيغادروا الريال حال أن أصبح كونتي مدربًا لهم.

قد يكون القائد سيرخيو راموس أحد قادة هذه الثورة، ففي عام 2018 عند ارتباط كونتي بتدريب ريال مدريد أيضًا، خرج بتصريحات عدائية ضد المدرب بقوله "الاحترام يُكتسب ولا يُفرض".

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ومن المعروف أن كونتي أحد أغلظ المدربين في التعامل مع اللاعبين فيما يتعلق بالصرامة على وجه التحديد، وهو أمر عبر عنه راموس في تصريحاته آنذاك بقوله "إدارة غرفة خلع الملابس أهم من أفكار المدرب".

في نهاية المطاف، استقر ريال مدريد على تعيين كارلو أنشيلوتي خلفًا لزيدان بعقد ممتد لثلاثة مواسم، وهو مدرب إيطالي آخر لكنه يتمتع بثقة وحب كبيرين لدى لاعبي وجماهير اللوس بلانكوس.

الجدير بالذكر أن كونتي ارتبط اسمه بالعمل في توتنهام بالفترة الماضية قبل أن تنهار المفاوضات بين الطرفين لاختلافات بين الإدارة وبينه على الرؤية المستقبلة للنادي اللندني.