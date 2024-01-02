ماذا دار في الغرف المغلقة للبافاري؟

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن كواليس الفترة الصعبة التي مر بها توماس توخيل، فور توليه القيادة الفنية لبايرن ميونخ، خلال الموسم الماضي.

وأوضحت صحيفة "كيكر" الألمانية في تقريرها السنوي، أن توخيل تلقى "صدمة" من الحالة الفنية السيئة التي كان عليها لاعبو الفريق وتحديدًا جوشوا كيميتش حيث رأى أنه لا يملك مقومات لاعب الوسط الدفاعي.

وأشارت إلى أن توخيل، سرعان ما أدرك أن عملاق ميونخ يفتقد مهاجمًا حقيقيًا بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، وهذا كان أحد الأسباب التي دفعت مسؤولي النادي لبذل كل ما بوسعهم في صيف 2023 من أجل ضم المهاجم هاري كين.

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وأضافت "كيكر": "مع مرور الوقت كان توخيل يتعرف على فريقه الجديد وتزداد المشاكل بوداع البايرن لدوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي وكذلك كأس ألمانيا، ليشعر المدرب بالصدمة حيث كان يرى أن فريقه في حالة سيئة للغاية عقليًا وجسديًا".

وسلطت الصحيفة الضوء على رحيل النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف الفريق، بعد أزمته مع زميله ليروي ساني، والتي كشفت عن تصدع في البيت البافاري، مما دفع الإدارة إلى التدخل بإجراءات فورية، أبرزها إقالة أوليفر كان وحسن صالح حميديتش.

وختمت: "في نهاية الموسم، ضمن البايرن لقبًا واحدًا على الأقل بفوزه ببطولة ألمانيا في اللحظة الأخيرة ليخرج النادي بأقل الأضرار".