صدمة.. برشلونة لا يفكر في ضم فان دي بيك!

الصفقة لن تحدثت..

خرج دوني فان دي بيك، لاعب أياكس، من حسابات إدارة برشلونة لسوق الانتقالات الصحفية، وذلك وفقًا لما أوردته تقارير صحفية إسبانية.

وكانت شائعات قد خرجت أن رونالد كومان فور تعيينه مدربًا لبرشلونة طلب التعاقد مع فان دي بيك لدعم منتصف الملعب في ظل احتمالية خروج سيرجيو بوسكيتس.

بعض التقارير ذهبت إلى أن برشلونة بالفعل بدأ التواصل مع أياكس بشأن دي بيك، بل وأشارت إلى أن النادي الهولندي حدد مبلغ 50 مليون يورو للموافقة على بيع لاعبهم.

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لكن بحسب ما قاله الصحفي جيرارد روميرو الذي يعمل في شبكة "RAC 1 " فإن دي بيك ليس خيارًا مطروحًا على طاولة إدارة البرسا، ولن تسعى الإدارة خلف الظفر به هذا الصيف.

في كل الأحوال تظل مواقف برشلونة في السوق الصيفية مبهمة وضبابية إلى حد كبير في ظل حالة التخبط الإداري والفني التي بدأت مع إعلان ليونيل ميسي رغبته مغادرة كامب نو.

ترشيح فان دي بيك استند في الأساس على الرحيل المتوقع لعدد من لاعبي منتصف ميدان برشلونة وهم إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال إلى جانب بوسكيتس، لكن يبدو أن كومان سيغير بعض من تلك القرارت ويُبقي على أحدهم.

يذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية استغلال إدارة برشلونة لقرار كومان بإنهاء خدمات لويس سواريز من أجل إدراجه في صفقة فان دي بيك، بيد أن هذه الأحاديث باتت مستحيلة الآن.