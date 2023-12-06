صدق أو لا تصدق .. هاري ماجواير لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي!

ماجواير يواصل إبهار الجميع

حصل المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر الماضي، بعد تألقه رفقة فريقه، وذلك في مفاجأة غير متوقعة.

ماجواير تألق رفقة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي خلال المباريات الأخيرة، حيث شارك في 4 مواجهات بالدوري الإنجليزي خلال شهر نوفمبر الماضي.

وكان هاري ماجواير هو المدافع الخامس في خطة الهولندي إيريك تين هاج، حيث كان يعتمد على الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والفرنسي رافائيل فاران بصفة أساسية منذ بداية الموسم.

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ولكن الإصابات دفعت تين هاج للاعتماد على ماجواير في تشكيلته الأساسية، ليتألق رفقة الشياطين الحمر خلال المباريات الأخيرة.

ويستعد ماجواير لخوض مباراته الليلة مع مانشستر يونايتد أمام تشيلسي، بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.