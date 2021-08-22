صدق أو لا تصدق.. باييت يتشاجر مع الجماهير في أرض الملعب!

حدث لا يحدث إلا نادرًا..

شهدت مباراة مارسيليا ونيس في الدوري الفرنسي واقعة مؤسفة لا تُرى كثيرًا حدثت بين ديميتري باييت وجماهير الخصم.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم نيس بهدف نظيف، لكن جماهير الفريق كانت في حالة شغب غير طبيعية أغضبت باييت وتسسببت في شجار عنيف بينهما.

الدقيقة 81 ذهب باييت للعب ركلة ركنية من جوار جماهير نيس التي على مدار المباراة كانت تلقي بزجاجات داخل أرض الملعب.

فجأة قام باييت بأخذ أحد الزجاجات وألقى بها بعنف تجاه الجماهير، وكرر الأمر مجددًا، لتنطلق تلك الجماهير إليه وتقتحم الملعب.

OGC Nice vs Olympique Marseille is now suspended, fans are on the pitch. 🚫 #OGCNOM pic.twitter.com/c7CSxCNaUX — RouteOneFootball (@Route1futbol) August 22, 2021

كُسرت اللوحات الإعلانية ودخلت الجماهير أرض الملعب وتم تعليق المباراة، في الوقت الذي حاول فيه لاعبو مارسيليا حماية زميلهم من هجوم جماهير نيس.

ديباي يرفض الاحتفال بهدفه الأول مع برشلونة لهذا السبب!

المؤسف أن حتى قوات الأمن في الملعب فشلت في السيطرة على الجماهير التي تدفقت إلى الميدان وتعرض بعض لاعبي مارسيليا للاعتداء منهم.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض لاعبي مارسيليا وهم مصابون بعد الاعتداء الجماهيري عليهم:

🚨 Trois joueurs de l'OM blessés pendant les échauffourées ► https://t.co/rkbQXm1rAM pic.twitter.com/dGtB7D25ca — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2021

وقرر الحكم إلغاء المباراة واعتبار نيس منتصرًا بثلاثية نظيفة بعد رفض فريق مارسيليا العودة إلى الملعب مما رآه الحكم انسحابًا.