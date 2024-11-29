صحفي إنجليزي: بيلينجهام “كبش الفداء” يتحدث كالأطفال

صحفي إنجليزي يهاجم بيلينجهام...

انتقد إيان ليديمان، الصحفي في جريدة "ديلي ميل" الإنجليزية، مستوى مواطنه جود بيلينجهام، لاعب منتخب إنجلترا، وريال مدريد، مع منتخب بلاده، مشيرًا إلى أن مستوى النجم الإنجليزي، يكون متواضعًا مع المنتخب عكس ما يكون مع ناديه.

وكان بيلينجهام، قد خرج في تصريحات صحفية قبل مواجهة ليفربول، في دوري أبطال أوروبا، أكد فيها أنه لا يتم معاملته بالشكل المطلوب مع منتخب إنجلترا، مقارنة بالمستوى الذي يقدمه.

وكتب ليديمان، مقالة عبر جريدة "ديلي ميل" هاجم فيها بيلينجهام، ووصف تصرفاته بالطفولية، خاصة بعد هدفه في شباك سلوفاكيا، في دور الـ 16 من بطولة يورو 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهاجم الصحفي الإنجليزي، اللاعب صاحب الـ 21 عامًا ورفض فكرة عدم تحدثه مع وسائل الإعلام الإنجليزية أثناء تواجده مع المنتخب على عكس زملائه في الفريق.

وقارن ليديمان، بين موقف بيلينجهام، عندما يتعرض للانتقادات، وموقف هاري كين، قائد الفريق أو الجيل الذي خسر نهائي يورو 2020 بركلات الترجيح، وكيف كان ردهم على تلك الانتقادات.

جدير بالذكر أن كودي جاكبو، لاعب ليفربول، قد انتقد غرور بيلينجهام، بعد مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" برسالة من الكتاب المقدس.