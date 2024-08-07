صحفي تركي يصدم نجم البريميرليج بخطاب رسمي من جلطة سراي!

المفاوضات تتم بين الناديين بدون علم اللاعب!

تعرض لوكاس دين، لاعب أستون فيلا، لموقف مُحرج يتعلق بمستقبله مع النادي الإنجليزي وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

البداية كانت مع نشر الصحفي التركي ياجز سابونجوأوجلو، تغريدة عبر حسابه في منصة "X" (تويتر سابقًا)، قال خلالها إن "جلطة سراي توصل لاتفاق مع لوكاس دين وقدم عرضًا رسميًا لأستون فيلا من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي".

وأضاف: "بالفعل بدأ سينك إرجون، المدير الرياضي لجلطة سراي محادثات جادة مع رامون رودريجيز فيرديجو (مونشي)، المدير الرياضي لأستون فيلا، من أجل الوصول إلى اتفاق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفوجئ الصحفي التركي بتعليق على التغريدة من المدافع الفرنسي، حيث كتب له: "أعتذر منك.. لكن هذه الأخبار هذه غير صحيحة".

لكن يبدو أن الصحفي التركي كان جاهزًا للرد وواثقًا من معلوماته، حيث رد بعد دقائق على لوكاس بصورة من الخطاب الموجهة إلى إدارة أستون فيلا والذي يحمل عرضًا رسميًا لضمه إلى جلطة سراي.

كان المدافع الفرنسي صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى أستون فيلا خلال انتقالات شهر يناير في الموسم قبل الماضي 2022-2023، قادمًا من إيفرتون مقابل 30 مليون يورو.

وشارك دين مع أستون فيلا في الموسم الماضي خلال 41 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.