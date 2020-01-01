صحفي إيطالي يلمّح لانتقال أجويرو إلى نابولي

هل أبرم أجويرو عقدًا مع أحد أندية الدوري الإيطالي؟

ادعى صحفي إيطالي أن فريقًا يلعب في السيري آ قد أبرم عقدًا مع لاعب أساسي وأحد نجوم مانشستر سيتي، قبل أن يتبن أنه سيرخيو أجويرو.

وكانت بعض الأخبار قد ربطت بين سيرخيو أجويرو وعدد من الأندية بسبب عدم اقتناع المدير الفني بيب جوارديولا أن المهاجم الأرجنتيني يستطيع اللعب أساسيًا في السنوات المقبلة.

وبخصوص ذلك، ارتبط أجويرو بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الإيطالي وتحديدًا نابولي، وذلك وفقًا لعدد من التقارير الصحفية التي صدرت في أوقات سابقة.

المزيد من الفرق

وفي السياق ذاته، ادعى الصحفي الإيطالي سيرو فينيراتو بشكل مباشر أن فريق نابولي قد تواصل مع مهاجم مان سيتي سيرجيو أجويرو مباشرة في محاولة لضمه.

وأضاف الرجل أن المدير الرياضي لنابولي كريستيانو جوينتولي تحدث إلى النجم الأرجنتيني وشقيقه مباشرة وليس إلى وكيل أعماله.

إذا كان هذا صحيحًا، فمن المحتمل أن يسبب خلافًا بين أجويرو ووكيل أعماله، حيث يعد ذلك الأمر تخطيًا له ولمهامه الرئيسية التي يقوم بها.

ويمتلك أجويرو ذكريات جميلة فيما يتعلق بنابولي، حيث سجل على ملعب سان باولو هدفه رقم 178 في مسيرته مع مانشستر سيتي في نوفمبر من العام 2017، ليصبح الهداف التاريخي للفريق.

توماس بارتي.. بين إيطاليا وبرشلونة والدوري الإنجليزي

يذكر أن سيرخيو أجويرو قد قدم مع مانشستر سيتي سنوات مميزة منذ انضمامه إلى الفريق قبل 10 سنوات قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.