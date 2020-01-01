توماس بارتي.. بين إيطاليا وبرشلونة والدوري الإنجليزي

ما هي الخطوة الأنسب لتوماس بارتي؟

تألق توماس بارتي هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد بشكل فاق التوقعات، لم يصبح فقط ذلك اللاعب القوي بدنيًا القادر على الالتحام والتدخل، تلك الصورة التي أخذت عنه في بداية مسيرته، والتي هي ليست سلبية بالمناسبة، ولكنها في الوقت ذاته ليست بهذا التكامل الذي وصل إليه حاليًا.

قبل توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا، وقبل أن يترك الوباء تأثيره على اقتصاديات اللعبة، ظلت الأخبار التي تربط بارتي بكبار الأندية الأوروبية تأتي من كل حدب وصوب، كان المقابل المادي للصفقة يتباين ويرتفع بمرور الساعات، وانشغلت الجماهير بتخمين الوجهة المقبلة.

تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ثم مانشستر سيتي وبرشلونة وأندية إيطاليا، جميع الكبار تقريبًا ارتبطوا بمفاوضات أو شروع في مفاوضات مع متوسط ميدان الروخيبلانكوس.

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ومن الناحية الأخرى، فإن العديد من التقارير الصحفية انتشرت في الفترة الأخيرة حول رغبة أتلتيكو في الحفاظ على خدمات بارتي، والتوقيع على عقد جديد بدلاً من عقده الحالي الذي يحتوي على شرط جزائي قيمته 50 مليون يورو.

ولكن الواقع فيما يبدو غلب دييجو سيميوني، حيث بدأ المدرب الأرجنتيني يتعامل مع احتمالية خروج بارتي من أتلتيكو مدريد في الفترة المقبلة، وبات يمتلك تبريرات لذلك أيضًا.

"لأنّه لاعب يمتلك شخصية كبيرة ولديه قدرة رائعة على فهم تمركزه ويعي أدواره في الملعب سواء في الربط بين الدفاع والهجوم أو التسديد من بعيد وتسجيل الأهداف أو صناعتها، ولكونه في مستوى يسمح له بالتطور من الطبيعي أن يكون مطلوبًا من كبار الأندية الأوروبية"

هكذا علق سيميوني على أنباء ارتباط توماس بارتي ببرشلونة والعديد من كبار الأندية الأوروبية، ولكن السؤال الآن.. إلى أين سيرحل النجم الغاني؟

للإجاية على هذا السؤوال، يجب الحديث عن ارتباط بارتي على مدار الأشهر الماضية بالانضمام إلى أكبر أندية قارة أوروبا بعد التألق اللافت للنظر رفقة كتيبة دييجو سيميوني، ولعل آرسنال هو النادي الأكثر سعيًا واهتمامًا بالظفر بخدماته، وكذلك تشيلسي بصورة أقل وقطبي مانشستر.

باريس سان جيرمان ويوفنتوس كانا من ضمن الطامحين في التعاقد مع بارتي أيضًا، وبحسب جاكوب والده، فإن الـ50 مليون يورو الموجودين في عقده مع أتلتيكو هم الوسيلة الوحيدة لإخراج الدولي الغاني من واندا ميتروبوليتانو.

وبالنظر إلى إمكانيات اللاعب واحتياجات هذه الأندية، فإن برشلونة سيكون خيارًا منطقيًا، ويوفنتوس كذلك، وآرسنال، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان.. ماهذا، لقد ذكرنا كل الأندية المهتمة به!

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الجدير بالذكر أن آرسنال قد لا يتمكن من تلبية مطالب أتلتيكو بـ50 مليون يورو في ظل الأزمة الاقتصادية بكرة القدم نتيجة فيروس كورونا، حيث تحاول الإدارة حاليًا تخفيض النفقات قدر المستطاع ولا يتوقع أن تقوم بصفقات كبيرة هذا الصيف.

وبالنسبة لبرشلونة، فإن الفريق الكتالوني يبدو أكثر اهتمامًا ببيانيتش، ويوفنتوس يريد أرتور في صفقة تبادلية، ولكن الـ 50 مليون يورو لن تنتظر، وفي حال جدد اللاعب مع الروخيبلانكوس لن يكون خروجه من الفريق مقابل أقل من ضعف هذا المبلغ وفقًا لأسعار السوق.

في النهاية، وبغض النظر عن اسم الفريق الذي سينتقل إليه، فإن البريميرليج سيكون خطوة أنسب، وما نحتاج إليه هو الانتظار من أجل معرفة كل شيء.