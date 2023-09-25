صانع المتعة عاد من جديد .. الأرقام تؤكد أفضلية برشلونة على جميع أندية الدوري الإسباني!

رقم رائع للنادي الكتالوني في الجولة السادسة!

أصدرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات جدول خاص بوقت اللعب الفعلي في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

قبل الحديث عن تفاصيل هذا الجدول الذي تفوق فيه برشلونة بشكل واضح هو وسيلتا فيجو بفضل المباراة الماراثونية بينهما في يوم السبت، دعونا نؤكد أن متوسط الوقت الفعلي هذا الموسم هو 54 دقيقة و16 ثانية لكل مباراة.

بالنسبة لبرشلونة، فقد نجح النادي الكتالوني في الخروج بوقت لعب فعلي 65 دقيقة و19 ثانية في مباراة صعبة أمام سيلتا فيجو تعمد فيها الخصم إهدار الكثير من الوقت حيث كان متقدمًا حتى الدقيقة 80.

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رقم النادي الكتالوني هو الأعلى في الجولة بل في الموسم ككل، ويأتي خلفه جيرونا صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة، والذي حقق وقتًا فعليًا قدره 57 دقيقة و39 ثانية.

الرائع في رقم برشلونة أنه يبتعد بـ 10% عن أقرب وقت لعب فعلي، مع الوضع في الاعتبار أن مباراة الفريق الكتالوني كانت الخامسة في ترتيب الأقل حصولًا على وقت محتسب بدلًا من الضائع.

في الوقت نفسه كان وقت اللعب الفعلي في ديربي العاصمة بين أتلتيكو وريال مدريد هو 54 دقيقة و58 ثانية بواقع 54.7% من إجمالي دقائق اللعب.