صالح المحمدي يُنهي مشواره مع الأهلي أمام التعاون تحت أنظار جروس

تكون أولى مبارياته في ولايته الثالثة تحت ضيافة الحزم

ماجد جزر

يُنهي المدير الفني السعودي صالح المحمدي مشواره اليوم في قيادة النادي الأهلي، بعد تعاقد إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ من المدير الفني السويسري كريستيان جروس من أجل قيادة الفريق.

وتعاقدت إدارة الراقي مع جروس، في ولاية ثالثة عوضا عن الكرواتي برانكو، المقال من منصبه لسوء النتائج، على أن تكون أولى مبارياته في ولايته الثالثة تحت ضيافة الحزم، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

الأهلي يستقبل مساء اليوم نادي التعاون في إطار مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

ومن المنتظر أن يتواجد المدرب السويسري جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، لقاء اليوم قادمًا من دبي في حال استخراج التأشيرات الخاصة به مع طاقمه المعاون.

بالأرقام - الأهلي لم يخسر أمام التعاون في الدوري السعودي منذ 2013

ونقل المحمدي للاعبيه ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية قبل رحيله، طما طالبهم بالابتعاد عن ارتكاب الأخطاء الفنية في لقاء التعاون في ظل الحاجة للنقاط الثلاث.