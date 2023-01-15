صاحب هدف نهائي آسيا 84 .. وفاة شايع النفيسة لاعب منتخب السعودية

لاعب الأخضر السابق في ذمة الله

Shahid

توفى شايع النفيسة لاعب نادي الكوكب ومنتخب السعودية السابق، عن عمر 61 عامًا، بعد معاناة مع مرض العضال.

وكان النفيسة قد تعرض خلال الأيام الماضية إلى وعكة صحية، حيث تم نقله إلى مستشفى مدينة الخرج، إلا أن حالته الصحية تدهورت ليتوفى.

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وكان النفيسة صاحب هدف المنتخب السعودي الأول في نهائي كأس أمم آسيا 1984 أمام منتخب الصين، في المباراة التي انتهت لصالح الأخضر بهدفين دون رد.

ولعب شايع النفيسة في صفوف نادي الكوكب أحد أندية مدينة السيح، والذي كان يلعب في الدوري السعودي الممتاز خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وعانى النفيسة خلال السنوات الماضية من مرض العضال، لتدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

Shahid