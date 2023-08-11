صاحب فضيحة "الكلاسيكو" .. "أفضل من يستطيع قيادة منتخب السعودية!"

المنتخب السعودي بلا مدرب منذ 6 أشهر!

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خرج مسؤولو اتحاد الكرة السعودي من قبل، وأكدوا على أن الإعلان عن اسم المدير الفني للمنتخب السعودي سيكون خلال شهر يوليو الماضي، واقتربنا من منتصف شهر أغسطس ولم يتم الإعلان عن أي شيء حتى الآن!

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الاتحاد السعودي لكرة القدم يبحث عن مدير فني جديد يقود الأخضر، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل من أجل تدريب منتخب بلاده للسيدات، في كأس العالم 2023 المقامة في أستراليا ونيوزلندا حاليًا.

ونشر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة للمدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، مؤكدًا على أنه أنسب مدرب لقيادة الأخضر.

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وعلق الصرامي قائلًا: "أفضل من يُدرب منتخبنا (اللي يعيش شهره السادس) بدون مدرب، الملف المسكوت عنه!".

وأعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، عن فك الارتباط مع المدرب لوبيتيجي، ليُصبح الآن مُتاحًا من أجل التعاقد معه، وهي فرصة أمام مسؤولي الاتحاد السعودي للاتفاق معه.وتولى لوبيتيجي تدريب العديد من الفرق من قبل، أبرزها بورتو البرتغالي ومنتخب إسباني وإشبيلية، بجانب تجربته مع ريال مدريد التي شهدت نهايتها فضيحة مدوية بعد الخسارة أمام برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، بالدوري الإسباني موسم 2018-2019 على ملعب كامب نو.

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