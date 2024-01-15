صاحب أول عقد احترافي في مسيرة مبابي: سيذهب إلى ريال مدريد!

المخاطر أكبر من أن تكشف عن النوايا الحقيقية!

تتواصل التكهنات بشأن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، المرتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأنه يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ الآن، على أن ينضم بشكل رسمي في الصيف.

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ويعتقد فاديم فاسيليف رئيس موناكو السابق، الذي وقع أول عقد احترافي في مسيرة مبابي، أن كيليان سينضم إلى ريال مدريد يومًا ما.

وقال فاسيليف، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد كانت لديه دائمًا عقلية، ويقول لنفسه، أنا شاب وسيأتي ريال مدريد يومًا ما".

وأضاف: "سأكون مندهشًا إذا لم يكن قد اتخذ قراره بالفعل، إنه يعرف ما يريد، لكن المخاطر أكبر من أن تكشف عن النوايا الحقيقية".