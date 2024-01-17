"صاحب البالون دور" والمغرب لم تكن في حاجة له .. ياسين بونو "حارس بدرجة متفرج" أمام تنزانيا!

تعرف على ما قدمه ياسين بونو أمام تنزانيا..

شارك النجم ياسين بونو حارس مرمى الهلال في تحقيق المنتخب المغربي الفوز على نظيره تنزانيا بثلاثية دون رد، في افتتاحية مباريات أسود الأطلس في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

بونو المتألق رفقة نادي الهلال في دوري روشن السعودي، وجد مُتابعة قوية من جانب جماهير الزعيم، التي تفاعلت معه بشكل كبير.

ونجح بونو في الخروج من المباراة رقم 37 له مع المنتخب المغربي، بدون استقبال أهداف "كلين شيت"، وذلك خلال 60 مباراة لعبها رفقة أسود الأطلس.

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"صاحب البالون دور"

وانهال معلق "بي إن سبورتس" جواد بدة بالمديح على ياسين بونو، حيث أكد خلال تعليقه على أن بونو كان يستحق أن يحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، ولكن لم يحصل على ما يستحقه.

وأضاف بدة أن الجماهير المغربية أصبحت تعتبر بونو واحد من رموز كرة القدم في تاريخ المغرب، بعد الإنجازات التي حققها رفقة أسود الأطلس.

وقال بدة في تعليقه: "أنت في نظرنا صاحب البالون دور، 40 مليون مغربي يراك الأفضل في العالم ويعتبرونك رمزًا من رموز الكرة المغربية".

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المغرب لم تكن في حاجة له!

لكن إشادة بدة به بالطبع ليس لها علاقة بمواجهة الليلة، التي كانت متواضعة للغاية من جانب الخصم، إذ قضى ياسين بونو مباراة تنزانيا متفرجًا على المواجهة دون أي تدخل، مثلنا تمامًا، أو مثل المشجعين الذين تواجدوا في مدرجات الملعب.

لم يقم المنتخب التنزاني بأي خطورة تُذكر طوال الـ90 دقيقة على مرمى المنتخب المغربي، حيث لم يقم بونو بأي شيء سوى أنه أمسك كرة عالية واحدة فقط.

ومرر بونو الكرة 22 مرة، بدقة وصلت إلى 72.7%، ولم يقدم أي شيء إضافي، في مباراة كانت سهلة جدًا أمام المنتخب المغربي.