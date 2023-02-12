صاحب الأزمة الإيرانية .. وفاة لاعب الهلال السابق يوسف السالم

لاعب الهلال والشباب والاتفاق والقادسية الأسبق رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ37 عامًا، إثر وعكة صحية

وسط احتفالات جمهور الهلال السعودي بحصد فريقه الميدالية الفضية لكأس العالم للأندية المغرب 2022، استيقظت الجماهير اليوم الأحد، على خبر وفاة يوسف السالم؛ أحد مهاجمي الزعيم السابقين.

نادي الجبيل أعلن وفاة قائده يوسف السالم، بعد أقل من 24 ساعة من نقله للعناية المركزة، بعدما تعرض لوعكة صحية حرجة قبل ستة أيام، لكن سوء حالته استدعى نقله للعناية المركزة بعد ذلك، ولم يسعف الوقت وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل، للاستجابة للمناشدات، التي خرجت بالأمس، وطالبته بالتدخل لنقله لمستشفى تخصصي، نظرًا لحالته الحرجة.

الراحل عن عمر يناهز الـ37 عامًا، بدأ مسيرته الكروية في نادي القادسية عام 2004، وبعد أربعة أعوام، انضم للشباب وفي عام 2009، انتقل للاتفاق، بينما لعب للهلال لمدة ثلاث مواسم بدايةً من عام 2013.

وخلال الثلاث سنوات التي قضاها بقميص الزعيم، سجل عشرة أهداف، وحصد لقب الدوري المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.

ويعد المفارق لعالمنا اليوم، صاحب أزمة شهيرة مع إيران، ترجع لعام 2012، وقتما كان يشارك مع الاتفاق في دوري أبطال آسيا، إذ سجل هدفًا في شباك الاستقلال الإيراني، واحتفل بعده بطريقته الشهيرة، إذ كشف عن قميصه الداخلي، والذي كُتب عليه: "F16"، وهو اللقب الذي أطلقه عليه الجماهير، نسبةً للطائرات الحربية الأمريكية، في إشارة لقوته.

لكن بعد هذا الاحتفال، طالب رضا دهقاني؛ البرلماني الإيراني، بتقديم شكوى رسمية أمام الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، معتبرًا احتفال اللاعب استفزازًا لمشاعر الإيرانيين، ليرد عليه بعض الشباب السعودي باختراق الموقع الرسمي للاتحاد الإيراني لكرة القدم، وكتابة " F16" عليه لعدة ساعات.