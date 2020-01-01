شيك "على بياض" من باريس سان جيرمان لراموس وريال مدريد يبحث عن البديل!

الأمور عُقدت كثيرًا..

يبدو أن أيام القائد سيرخيو راموس في ريال مدريد باتت معدودة، وذلك بعد التقارير الواردة من الصحف الإسبانية التي رجحت إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

عقد راموس في سانتياجو برنابيو ينتهي بنهاية هذا الموسم، ولا تزال مفاوضات التجديد قائمة بين الطرفين وسط إصرار اللاعب على الحصول على عقدٍ طويل الأمد.

إدارة فلورنتينو بيريز تعرض على راموس التجديد لعام واحد أو عامين بحد أقصى مع راتب لن يكون بالضخم، ما يقف عائقًا حتى اللحظة أمام الوصول لاتفاق بين الطرفين.

المزيد من الفرق

برنامج " El Chiringuito" الشهير زعم أن باريس سان جيرمان مهتم للغاية بالتعاقد مع راموس لدرجة أن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي سيعمل شخصيًا على هذا الملف.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وذهب البرنامج إلى أبعد من ذلك بتأكيده على أن النادي الفرنسي سيعرض على راموس راتبًا لا يصدق، إلى حد أنه سيقدم "شيكًا على بياض" لإرضاء الدولي الإسباني والظفر بخدماته.

في الوقت نفسه، أشارت تقارير من "برنابيو ديجيتال" إلى أن ريال مدريد بدأ يخطط للتعاقد مع بديل راموس، وحدد بالفعل أسماءً سيبدأ بالتفاوض معها خلال الفترة القليلة المقبلة.

كروس: زيدان يتفهم الحديث عن إقالته وأؤيد السوبرليج

الاسم الأول المطروح لخلافة راموس هو باو توريس، مدافع فياريال وأحد أبرز مدافعي الليجا في الموسمين الأخيرين، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو.

إدارة بيريز تأمل في أن تُنهي انتقال توريس إليها نظير 30 مليون يورو فقط مستغلة بذلك علاقتها الوطيدة بنظيرتها في فياريال، وسط أحاديث تدور أن المدافع صاحب الـ23 عامًا هدف للملكي سواءً رحل راموس أم بقيّ.

الخيار الثاني هو إيريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، والذي يحظى باهتمام ضخم من برشلونة ويبدو قريبًا أكثر من النادي الكتالوني، مع تحديد سعره في حدود 20 إلى 23 مليون يورو.

أخيرًا، يعتبر دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، الخيار الأخير المطروح على طاولة الملكي، ولن يكلف الإدارة شيئًا فسيرحل مجانًا بعد انتهاء عقده، رغم أن مطالبه المادية مرتفعة جدًا، تمامًا مثل مطالب راموس.

يذكر أن بايرن ميونخ أعلن بصورة رسمية فشل التوصل إلى اتفاق مع ألابا بعد طلبه الحصول على ما يزيد عن 20 مليون يورو سنويًا، ما يجعل رحيله في يناير واردًا ومؤكدًا في الصيف المقبل.