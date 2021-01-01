شيكابالا يتسبب في إلغاء مواجهة الأهلي والزمالك في كرة السلة

الأهلي أصر على موقفه ورفض خوض اللقاء

أُلغيت مواجهة الأهلي والزمالك ضمن الجولة الـ11 من دوري كرة السلة المصري، في أزمة تورط بها محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ قائد فريق كرة القدم بالقلعة البيضاء.

شيكابالا تواجد في الصالة المغطاة لحضور المباراة، رفقة عدد من زملائه في فريق الكرة، بجانب عدد من مشجعي الفارس الأبيض، وهو ما يخالف قرار اتحاد كرة السلة، بإقامة المباريات دون حضور جماهيري.

اقرأ أيضًا | فتيات ليل واحتفال غير أخلاقي .. وقائع أثارت جدلًا في تاريخ الكرة المصرية

وأخطرت إدارة القلعة الحمراء اللاعبين بالامتناع عن نزول أرض الملعب وخوض اللقاء، في ظل الحضور الجماهيري، وبالفعل غادرت الجماهير الملعب، لكن بقي شيكابالا ولاعبي كرة القدم، وهو ما رفضه مسؤولو النادي الأهلي أيضًا، ليقرر الحكم إلغاء المباراة بشكل رسمي.

وقال أحمد الجارحي؛ مدرب الشياطين الحمر، في تصريحاته عبر قناة "النيل للرياضة": "نحن نتبع اللوائح، والأمر ليس له علاقة بافتعال مشكلة مع الزمالك، ما حدث في الصالة مأساة وليس له علاقة بالرياضة، فقد تجاوز لاعبو كرة القدم بالزمالك في حقنا رفقة جماهيرهم، لكن مثل هذه الأفعال لا تشغلنا، فنحن أبطال إفريقيا في كرة القدم بهدف أفشة".

ومن جانبه، قال الحسيني سمير؛ لاعب الأبيض السابق، في تصريحاته للقناة نفسها: "تم إخراج الجماهير من الملعب، لكن الأهلي يصر على خروج لاعبي كرة القدم، هل نطرد شيكابالا من الصالة؟".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في دوري السلة برصيد 18 نقطة، متأخرًا بفارق المواجهات المباشرة عن الاتحاد، فيما يأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.