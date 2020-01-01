شيفتشينكو يُشبه أزمة كورونا بمأساة تشيرنوبيل

أدعم إيطاليا..

يؤمن أندري شيفشتينكو، أسطورة كرة القدم، أن أزمة فيروس كورونا التي يواجهها العالم شبيهة بما عاشه في طفولته من أزمة انفجار مفاعل تشيرنوبيل في الاتحاد السوفيتي.

كورونا داهم العالم وتسبب في إيقاف كرة القدم بمختلف الدول لأجل غير مسمى، وبلغ عدد المصابين بالفيروس ما يزيد عن 500 ألف مصاب حتى الآن.

شيفتشينكو تحدث عن الأمر وقال "أنا بالقرب من لندن، أعيش خارج المدينة وقد تم حبسي لمدة 10 أيام. نعيش هذه اللحظة الصعبة بأمل ونأمل أن تتحسن الأمور.".

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كما أضاف "الحل الوحيد هو احترام القواعد التي وضعتها الحكومة، وأن نبقى في منازلنا ونعطي الفرصة للأطباء للقيام بعملهم. إن جميع الأطباء والممرضات والمتطوعين يقومون بعمل رائع.".

"شكرًا جزيلًا على ما يقومون به من أجلنا، إنهم حقًا أبطال عصرنا."

وأردف "لقد واجهت وضعًا مشابهًا عندما كنت في التاسعة من عمري وانفجرت محطة مفاعل تشيرنوبيل. كان وقتًا صعبًا والحل الوحيد كان الإيمان بقرارات الحكومة، لا يتعين علينا القيام بأشياء غبية خاصةً عدم مغادرة المنزل.".

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وأتم "يجب ألا نفكر في أنفسنا فقط، بل أيضًا في الأشخاص الذين قد يضروا بسببنا. هناك العديد من الأشخاص الذين قد يصابوا بالفيروس وينقلوه إلى أشخاص عدة ويساهموا في انتشاره.".

"أحيي جميع الإيطاليين، أنا قريب منكم دائمًا، أبعث لكم جميعًا عناق كبير. فورزا إيطاليا، يمكننا تخطي هذا كله معًا."

يذكر أن إيطاليا هي أكثر دول العالم تضررًا من كورونا، حيث لقيّ 10 آلاف مواطن حتفهم بسبب تفشي كورونا، وبالطبع فإن لبلاد الأتزوري معزة كبيرة لدى شيفتشينكو الذي لعب فيها بقميص ميلان لفترة طويلة ويُعد أحد أساطير الروسونيري.

