"شيء يندى له الجبين" .. نجم النصر الأسبق بعد رفض مسلي آل معمر لدعمه: حاسبه عسير!

يوسف خميس عرض خدماته "مجانًا" على رئيس النصر، فماذا كان رد فعل الأخير؟

لم يعد يطيق يوسف خميس؛ نجم النصر السعودي الأسبق، تصرفات مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة مسلي آل معمر، مستغربًا ما حققته رغم الدعم الكبير التي حصلت عليه.

العالمي خرج الموسم الجاري بخفي حنين ولم يحصد أي بطولة، رغم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشتاء الماضي، لكن إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا في الجولات الأخيرة، أطاح بأحلام الفريق.

وقال خميس، خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف": "لا أعتقد أن هناك إدارة تم دعمها ماديًا في تاريخ الرياضة السعودية كإدارة مسلي، خاصةً من النصراويين، لكن عملية اختيار اللاعبين تأخرت، ولم يتم اختيار لاعبين أجانب بطريقة صحيحة، حتى إقالة المدرب تمت دون وجود بديل!، ما الهدف من استقدام مدرب فريق الشباب لإدارة الفريق الأول؟!، ومدير الكرة أجنبي، ماذا يفعل هذا؟!، الخطأ الأول من الإدارة، مع احترامي لهم كأشخاص، لكن عملهم لم يكن صحيحًا بتاتًا".

وأضاف: "في النصر قالوا عني (عقلية قديمة)، أنا أحب عقليتي القديمة والتي هي جزء من نادي النصر، لولا الله ثم النصر لمَ وصلنا لهذه المكانة، أعطينا النادي من عمرنا وشبابنا وحصدنا كل تقدير واحترام من الجمهور، لكن لن أتحدث عما دار بيني وبين مسلي، لأنني احترم نفسي واحترم الناس، أنا محب للكيان، والله العظيم لم يستلم أحد إدارة النادي إلا وتواصلت معه، وأخطرته أنني ممكن أفيد الفريق بآرائي الفنية دون مقابل، إنما كمحب وابن له، لكن النتيجة؟، لا أريد الكلام عنها، لأنها شيء يندى له الجبين، من حق الجميع أن يأخذ برأيي أو لا، لكن في النهاية الحساب سيكون عسيرًا، لأن من يحصل على كل هذا الدعم والمحصلة النهائية صفر، فهذا صعب".

جدير بالذكر أن النصر ضمن المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، والذي يؤهله للمشاركة في الملحق الآسيوي في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، بينما كان قد ودع بطولتي كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي.