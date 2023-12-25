تصرفات معروفة منهم. شيء محرج!

هاجم إيدن دجيكو، نجم فنربخشة، اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف جالطة سراي، بعد مواجهة الفريقين في كلاسيكو الدوري التركي مساء أمس الأحد، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

الأزمة بدأت حين طلب إيكاردي حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالحه، بعد اصطدامه بالقائم في إحدى الكرات الثابتة (دون جدوى).

وعلق نادي جالطة سراي بشكل رسمي عن الواقعة، إذ نشر صورة لإيكاردي وعينه مصابة، مضيفًا: "أولئك الذين يريدون العدالة لأنفسهم فقط واصلوا التلاعب بكرة القدم التركية".

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واختتم: "غرفة فار و26 كاميرا لم تستطع رؤية ما حدث. نشعر بالخجل منهم. أولئك الذين أوصلوا كرة القدم التركية إلى هذه النقطة سيشعرون بالخجل".

رد فنربخشه في بيانٍ رسمي: "محاولة خلق حالة من الإيذاء من خلال اصطدام اللاعب في القائم هو أمر مخزٍ. سوف نترك الأمر لتقدير الجمهور".

وبعدها صرح دجيكو في تعليق على بيان جالطة سراي بمنصة "X": "ضرب إيكاردي قائم المرمى برأسه ووضعوه على إنستجرام وبكوا من أجل ركلة جزاء. تصرفات معروفة منهم. شيء محرج".