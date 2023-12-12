شوط الـ"تيكي تاكا" والأرقام التاريخية لا يكفي يا جاياردو .. الاتحاد بـ"وجهين" أمام أوكلاند سيتي!

الاتحاد ظهر بـ"وجهين" أمام أوكلاند سيتي في المونديال

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي بـ"وجهين"، في المباراة التي فاز فيها بثلاثية نظيفة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

بهذا لفوز.. سيضرب الاتحاد موعدًا ناريًا مع الأهلي المصري، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة العالمية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وذلك في تكرار لسيناريو نسخة 2005.

ويعتبر هذا الفوز؛ هو الأكبر للعميد الاتحادي، في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية؛ حيث كان الانتصار الوحيد الذي حققه في نسخة 2005، بهدف نظيف على الأهلي، كما أنه لأول مرة، يسجل النمور أكثر من هدفين، في لقاء واحد بالمسابقة.

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كيف انتصر الاتحاد على أوكلاند سيتي؟

وهذا الانتصار الاتحادي على أوكلاند سيتي؛ جاء بفضل التنوع التكتيكي الكبير في الشوط الأول، الذي فرضه المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ونفذه نجوم الفريق، على أرضية الملعب.

تنوع لعب الاتحاد في الشوط الأول، بين التسديدات من خارج منطقة الجزاء، والذي جاء منها هدفين، بالإضافة إلى التوغل من العمق، وزيادة الظهيرين مهند الشنقيطي وزكريا هوساوي.

وبفضل الزيادة الهجومية للأظهرة.. سجل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، هدف الاتحاد الثالث في المباراة؛ بعد لعبة أكثر من رائعة مع الشنقيطي.

ولكن.. في الشوط الثاني تراجع المستوى الهجومي للاتحاد، وسط تنظيم دفاعي من أوكلاند سيتي، كما لم يعد نجوم العميد، يسددون على المرمى، مثل الـ45 دقيقة الأولى.

المخيف في الأمر؛ هو أن هذا التنظيم الدفاعي، الذي فشل أمامه الاتحاد، سيجده فريق جاياردو أمام الأندية الكبرى، منذ بداية المباراة، وليس في 45 دقيقة فقط؛ وهو ما قد يخلق مشاكل كبيرة للنمور.

لذلك.. تأمل الجماهير، أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم، تنوعه التكتيكي الذي ظهر عليه في الشوط الأول أمام أوكلاند، خلال المباريات القادمة، وأن يكون التراجع في الـ45 دقيقة الثانية؛ بسبب الطمأنينة بعد التقدم بثلاثية.