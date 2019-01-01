شوبير: الاتحاد الأفريقي يرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك لحضور النهائي

الفارس الأبيض يستعد لنهائي الكونفدرالية مع عودة رئيسه للحضور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير؛ نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رفع الإيقاف عن رئيس الزمالك من جانب الاتحاد الأفريقي "كاف" برئاسة أحمد أحمد.

الاتحاد الأفريقي كان قد قرر قبل أشهر إيقاف رئيس القلعة البيضاء ومنعه من حضور أي مباراة رسمية لفريقه لمدة عام مع تغريمه ماليًا، إثر شنه هجومًا حادًا على أحمد أحمد.

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وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكاف يقبل التماس مرتضى منصور ويرفع الإيقاف عنه .. ورئيس الزمالك سيحضر نهائي الكونفدرالية الأفريقية".

الكاف يقبل التماس مرتضي منصور ويرفع الإيقاف عنه .. ورئيس الزمالك سيحضر نهائي الكونفيدرالية الأفريقية . — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 13, 2019

الفارس الأبيض من المقرر أن يلاقي نهضة بركان المغربي في النهائي في 19 من مايو الجاري، على أن يقام الإياب في 26 من الشهر نفسه.

وكان الزمالك قد وصل للنهائي لأول مرة في تاريخه بعدما تغلب على النجم الساحلي بهدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما الفريق البركاني فأقصى الصفاقسي التونسي بهزيمته بثلاثية مقابل هدفين ذهابًا وإيابًا.