بعد هجومه على الأهلي - فرج عامر: أشجعه أكثر ممن يزايدون عليّ ولم أُخطئ

رئيس سموحة كان قد شن هجومًا حادًا على الأهلي واتهمه بالفوز بفضل الحكام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، على احترامه للأهلي رغم هجومه عليه منذ يومين، معربًا عن رفضه مزايدات البعض والتشكيك في أهلاويته.

رئيس النادي السكندري كان قد هاجم الأحمر، وسخر من هزيمته التاريخية بخماسية في أفريقيا، بعدما تغلب على فريقه في الوقت القاتل بالدوري المصري الممتاز. (طالع تصريحاته)

خطف الأهلي الفوز أمام سموحة أول أمس السبت، بهدف وحيد في الدقيقة 8+90، ضمن الجولة الـ32، إلا أن الجانب السكندري اعترض على امتداد الوقت الضائع بعد أن كان أشار الحكم بسبع دقائق.

عامر كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رفضنا جميع النصائح باستقدام حكام أجانب حتى لو لم نتحمل نفقاتها في مبارياتنا السابقة مع الأهلي أو في أي مباراة قادمة، لأننا لا ولن نشكك في ذمة أي حكم مصري نهائيًا، ونعلم أن الضغوط والتوتر هي من تصنع الأخطاء".

وأضاف: "نظرية تجاهل الأفعال وتضخيم ردود الأفعال لا يفعلها الشرفاء، أرجو عدم المزايدة، لأنني أهلاوي أكثر ممن يزايدون، ولكنني مسؤول عن سموحة حتى النخاع وأؤدي الأمانة كما يجب".

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رئيس سموحة اختتم: "أرجو أن يتوقف من يزايدون، لأننا نعرف الأهلي ونحترمه أكثر منهم، ولم نخطئ في حقه، لكننا ندافع عن الحق والعدالة الرياضية، ولا نقبل أن يكون سموحة الضحية".

يذكر أن سموحة يواجه شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب بـ35 نقطة، بينما يتصدر الأهلي الترتيب بـ70 نقطة.