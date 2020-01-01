شنايدر: كنت لأصبح الأفضل بالعالم لكنني لست رونالدو أو ميسي

ويسلي شنايدر نجم إنتر المعتزل يؤكد أنه كان يمكنه أن يصبح الأفضل في العالم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أكد فيسلي شنايدر نجم فريق إنتر المعتزل أنه كان يمكنه أن يصبح اللاعب الأفضل في العالم مثل الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شنايدر لصالح موقع الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، وأكد خلالها أن موهبته مساوية للثنائي ميسي ورونالدو.

وقال شنايدر: "كان من الممكن أن أصبح مثل ميسي ورونالدو لكن ببساطة لم أشعر أن ذلك مناسب بالنسبة لي في هذا الوقت".

المزيد من الفرق

دي ليخت: رونالدو الأفضل في جيله وهذا موقفي من الرحيل

وأضاف: "أنا أحب الاستمتاع بحياتي، وتناول كأس من النبيذ على الغداء أما ميسي ورونالدو فهما مختلفان ويقدمان الكثير من التضحيات".

وأردف: "بالرغم من ذلك لا أشعر بالضيق، وذلك مناسب بالنسبة لي فمسيرتي الكروية كانت مذهلة بالرغم من كل هذا".

وأكمل عن لاوتارو مارتينيز: "هو لاعب قوي للغاية ويجب أن يبقى في إيطاليا، هو واحد من الأفضل وعليه الفوز بأي شيء قبل المغادرة".

وأنهى تصريحاته: "الرحيل سيكون نقلة كبيرة بالنسبة له بكل تأكيد، لكن لو كنت مكانه كنت سأرحل لريال مدريد وليس برشلونة".

جدير بالذكر أن شنايدر كان قد خسر سباق الكرة الذهبية عام 2010 لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بالرغم من فوزه بالثلاثية مع إنتر والوصول لنهائي كأس العالم مع هولندا.