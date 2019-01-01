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كأس السوبر الإفريقي

شمام يغيب عن تدريبات الترجي قبل مواجهة الرجاء بالسوبر

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نجم الترجي يقترب من الغياب عن المباراة رفقة يوسف البلايلي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يواجه فريق الترجي التونسي، إمكانية فقدان لاعبه خليل شمام، عن المواجهة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

الترجي يلعب أمام الرجاء غداً الجمعة على ملعب الغرافة القطري، لحسم لقب كأس السوبر الأفريقي.

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الفريق التونسي يخوض اللقاء بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب الرجاء بعد فوزه بالكونفدرالية.

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تقارير تونسية أكدت غياب شمام عن الحصة التدريبية للترجي التي أجراها اليوم الخميس في قطر.

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وجاء ذلك بعد معاناته من الإصابة، حيث أصبحت فرصة باللحاق بالمباراة محدودة غدا، رفقة زميله يوسف البلايلي.

يذكر أن اللقاء الذي سيديره الحكم الإسيوبي باملاك ويسا، سيُقام غداً الجمعة على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

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