جريزمان مستعد لخفض راتبه لأجل الانضمام إلى برشلونة

جريزمان قد ينضم للنادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

قرر الفرنسي أنطوان جريزمان، الموافقة على خفض راتبه لأجل الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل وارتداء قميص برشلونة.

جريزمان يحصل على 25 مليون يورو سنويًا من الروخي بلانكوس ليصبح ثاني أعلى الرواتب في الدوري الإسباني بعد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي.

وذكرت "سبورت" الإسبانية في عددها الصادر صباح اليوم، الخميس، أنّ جريزمان لا يمانع ارتداء قميص برشلونة الموسم المقبل ومستعد للتنازل عن جزء من راتبه.

وأوضحت أنّ اللاعب يرغب في مغادرة قلعة الروخي بلانكوس بنهاية الموسم الجاري بعد الإخفاق الأوروبي.

هل تتفق مع المدرب الهولندي 🤔 pic.twitter.com/aZQXQj55rN — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

ونفت إذاعة كادينا سير في وقت سابق إمكانية التعاقد مع جريزمان نظرًا لارتفاع المبلوغ المطلوب لأجله والذي يصل إلى 120 مليون يورو بجانب وصوله إلى عامه الـ 28.

ويتجه برشلونة لضم مهاجم شاب وانحسر الاختيار بين ماكسي جوميز من سيلتا فيجو أو لوكا يوفيتش، مهاجم فرانكفورت.