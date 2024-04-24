بدأ التصعيد.. برشلونة يلجأ للقضاء الإسباني بسبب هدف لامين يامال في الكلاسيكو!

خطوة جديدة من النادي الكتالوني

يعتزم نادي برشلونة اللجوء إلى القضاء الإسباني، للمطالبة بجميع الصور والتسجيلات الصوتية بين حكم مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد ومساعديه في تقنية الفيديو.

وشهدت المباراة التي خسرها برشلونة (3-2) مساء الأحد الماضي ضمن الجولة 32 بالدوري الإسباني، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، حيث رفض الحكم سيزار سوتو جرادو، احتساب هدف سجله لامين يامال بداعي عدم تخطي الكرة خط المرمى (وأيده الفار).

وحسب إذاعة "RAC 1" الكتالونية، فإن برشلونة قرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بجميع الصور والتسجيلات الصوتية بين الحكم وغرفة تقنية الفيديو.

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وكان برشلونة قد أرسل خطابًا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، طالب فيه بالصور والتسجيلات، إلا أن الاتحاد الإسباني رفض الطلب، مؤكدًا أنه ليس على استعداد لتقديم استثناء (لا يقدم مثل هذه المواد للأندية).

بهذه الخسارة، تلاشت حظوظ برشلونة في التتويج بلقب الليجا، إذ صار يبتعد بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.