شكوى جديدة من الأهلي ضد الزمالك .. مذكرة موجهة لوزير الرياضة

مناوشات مستمرة بين إداراتي الأهلي والزمالك

أصدر النادي الأهلي بيانًا جديدًا يعلن فيه إرسال مذكرة لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن لافتات نادي القرن الحقيقي الذي رفعها نادي الزمالك أعلى أسواره.

وسادت المناوشات بشكل قوي بين الناديين خلال الأيام الأخيرة، بسبب لقب القرن الحقيقي، وأحقية كل طرف في اللقب.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا عبر موقعه يكشف فيه إرسال مذكرة لوزير الشباب والرياضة من أجل رفع لافتات "الزمالك نادي القرن الحقيقي"، بسبب تعديه على العلامة التجارية للنادي الأهلي "نادي القرن".

المزيد من الفرق

وأرفق الأهلي بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، الذي تم إصداره السبت الماضي، والذي حسم الأمر بشكل كبير وأحقية الأهلي في اللقب.

وأكد الأهلي في نهاية مذكرته على الثقة الكبيرة في قيام وزير الشباب والرياضة بمسئولياته للحفاظ على الحقوق الأدبية والتسويقية للجميع.

ومن المنتظر أن يصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا فاصلًا في هذا الأمر لتهدئة الأجواء بين الطرفين خلال الفترة الحالية.