"شكرًا لكن هديتك مرفوضة يا الأهلي" .. الشباب يلتهم الاتحاد ويحرمه من المركز الثالث

الاتحاد يسقط في جدة بـ"الثلاثة"..

SHAHID

سقط نادي الاتحاد على أرضه ووسط جماهيره، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، بهدف مقابل ثلاثة أمام نظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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بهذه النتيجة.. تجمد رصيد نادي الاتحاد عند النقطة 50؛ ليترجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما رفع الشباب رصيده إلى النقطة 38، في المركز التاسع.

الشباب دخل المباراة بقوة؛ حيث سدد الظهير الأيسر متعب الحربي، كرة صاروخية من خارج منطقة الـ18، في الدقيقة الثامنة، ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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بعد هذه الفرصة الخطيرة من الحربي.. هدأ اللعب نوعًا ما، وسط بعض المحاولات غير المؤثرة من الفريقين، لافتتاح النتيجة؛ لكن بدون جدوى.

وفي الدقيقة 28.. منع المغربي رومان سايس، قلب دفاع نادي الشباب، البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، جناح العميد الاتحادي، من تسجيل هدف محقق، بعد إبعاده الكرة وهي في طريقها لداخل الشباك.

سايس عاد مجددًا بعد 6 دقائق، وأبعد كرة أخرى وهي في طريقها إلى الشباك الشبابية؛ وذلك بعد لعبة اتحادية رائعة، انتهت بتسديدة من المهاجم البرازيلي رومارينيو.

وكاد المهاجم الصغير طلال حاجي، أن يخطف هدف التقدم لنادي الاتحاد، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ إلا أن تسديدته مرت فوق العارضة الشبابية، بقليل.

الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والشباب

الشوط الثاني بدأ ساخنًا للغاية؛ حيث سجل السنغالي حبيب ديالو، مهاجم الفريق الشبابي، هدفًا في الدقيقة 48؛ بعد تمريرة سحرية من النجم البلجيكي المتألق يانيك كاراسكو.

10 دقائق فقط بعد ذلك؛ كانت كفيلة لكي يعدل الاتحاد النتيجة، عن طريق البديل المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي بدأ المباراة من الدكة؛ بسبب معاناته من الإنفلونزا.

الشباب تأثر بهذا الهدف؛ حتى جاءت الدقيقة 78، عندما تلاعب ديالو، بدفاعات الاتحاد، قبل أن يسدد كرة، تصدى لها الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، ببراعة.

هذه الفرصة زادت من حماس الليث الشبابي، الذي ضغط بقوة لتسجيل الهدف الثاني؛ وهو ما تحقق في الدقيقة 82، عن طريق البرازيلي كارلوس جونيور، قبل أن يضيف مصعب الجوير "الثالث"، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

جدير بالذكر أن الاتحاد رفض هدية الأهلي، الذي خسر (1-2) أمام نادي الرياض، مساء أمس الخميس؛ حيث كان من الممكن أن يخطف منه المركز الثالث، المؤهل إلى بطولة "النخبة الآسيوية"، لو كان قد حقق الفوز على الشباب.

SHAHID